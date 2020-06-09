Ижевск, , 20:29 — REGNUM Основные мероприятия в рамках празднования Дня города и Дня России в Ижевске будут проходить в формате онлайн. Об этом заявил глава Удмуртии Александр Бречалов в прямом эфире на своей странице в социальной сети.

«Преимущественно все мероприятия пройдут в онлайн-формате, мы пока не готовы к большим активным массовым мероприятия. Но, я думаю, все-таки чем-то мы вас порадуем», — сказал глава региона, отвечая на соответствующий вопрос одного из пользователей.

При этом Бречалов не уточнил, когда начнет работать фонтан на Центральной площади.

Как сообщало ИА REGNUM, уже на этой неделе жителей республики ждет значительное смягчение действующих ограничительных мер. Так, снимается режим ответственного поведения для граждан. С 11 мая начнут работу в обычном режиме церкви и мечети, возобновят деятельность курсы дополнительного образования для взрослых.

С 15 мая могут начать работу фитнес-центры, бассейны при соблюдении рекомендованных Роспотребнадзором мер.