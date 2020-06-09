Владимир, , 20:24 — REGNUM Во Владимирской области с 9 июня отменили действие цифровых пропусков. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, соответствующее по становление подписал губернатор Владимир Сипягин.

Теперь жителям региона не нужно оформлять пропуска для выхода из дома, однако в общественных местах они должны соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра и носить маски.

Карантин и пропускной режим продолжает действовать в двух муниципальных образованиях Гусь-Хрустального района — в посёлках Золотково и Мезиновском. Там цифровые пропуска будут действовать до снятия карантинных ограничений.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петушках Владимирской области отменили карантин

Читайте развитие сюжета: Во Владимирской области разрешили открывать бани и душевые