Вашингтон, , 20:19 — REGNUM На улицах Вашингтона замечены сотрудники неизвестных служб безопасности без всяких знаков различия, сообщает 9 июня телеканал CNN.

Телеканал отмечает, что эти правоохранители или военнослужащие отказываются представляться и называть свои имена и звания, при этом отлично вооружены и экипированы.

По мнению CNN, всё это очень сильно напоминает весну 2014 года в Крыму, когда российские «зеленые человечки» провели коварную спецоперацию против Украины.

Подозрительные силовики появились в Вашингтоне на фоне непрекращающихся в США массовых протестов, начавшихся после убийства полицейскими чернокожего жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда.

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