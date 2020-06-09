Москва, 9 июня 2020, 20:18 — REGNUM Актеру Михаилу Ефремову предъявлено обвинение в дорожно-транспортном происшествии в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сегодня, 9 июня, сообщил пресс-секретарь Таганского суда Москвы.
Напомним, что актер Ефремов, будучи пьяным, находясь за рулем своего автомобиля, выехал на полосу встречного движения на Смоленском бульваре в центре Москвы и столкнулся с легковым автофургоном. Позднее водитель автофургона скончался.
Сегодня Ефремов был допрошен, а затем задержан. Сегодня Таганский суд должен избрать ему меру пресечения.