Екатеринбург, , 20:09 — REGNUM Актёрам нужно запретить на законодательном уровне запретить играть роли алкоголиков и пьяниц. Об этом в Facebook написал свердловский общественник Евгений Малёнкин.

Поводом для заявления стало пьяное ДТП с актёром Михаилом Ефремовым. Также Малёнкин отметил, что необходимо «запретить в фильмах сцены курения и распития алкоголя».

Как сообщало ИА REGNUM, ДТП случилось вечером 8 июня в Москве на Смоленской площади. Автомобиль Ефремова выехал на встречную полосу и врезался в машину службы доставки. Водитель грузовика погиб. Актёру грозит до 12 лет колонии.

Читайте ранее в этом сюжете: Актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП, доставили в суд