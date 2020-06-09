Ижевск, , 20:04 — REGNUM В Удмуртии прекращает действовать режим ответственного поведения для граждан. Об этом заявил глава Удмуртии Александр Бречалов в прямом эфире на своей странице в социальной сети.

«На протяжении трёх месяцев нам удается поддерживать относительно, я подчеркиваю, относительно стабильную ситуацию в республике… При этом мы понимаем, что выявление случаев новой коронавирусной инфекции в республике ещё будет продолжаться некоторое время, поскольку вирус никуда не денется», — отметил глава региона и добавил, что власти и медики региона готовы к любому развитию ситуации — дополнительные койки развернуты во всех городах республики.

«Мы снимаем режим самоизоляции. Но при этом меры безопасности продолжают действовать, в первую очередь речь идет о масочном режиме. Он сохраняется в общественных местах, магазинах, общественном транспорте», — заключил глава Удмуртии.

Также глава Удмуртии отметил, что будет контролироваться соблюдение масочного режима со стороны предпринимателей.

Как сообщало ИА REGNUM, режим всеобщей самоизоляции начал действовать в регионе с 31 марта. Жителям республики рекомендовалось покидать места проживания только в ряде случаев: для покупки продуктов питания, лекарств, выноса мусора или выгул животных не далее 100 метров от дома. Также разрешалось уходить для получения экстренной медицинской помощи.

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