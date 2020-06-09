Гонконг, Китай, , 20:04 — REGNUM В ходе беспорядков в Гонконге задержано 53 человека, сообщили 9 июня в пресс-службе полиции автономии.

Задержания проведены в районе Central: люди, вышедшие на улицу в вечернее время, заблокировали дороги, их протест был выходящим за пределы мирной акции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 июня прошлого года в Гонконге начали протесты против законопроекта об экстрадиции. Сегодня протестующие решили провести акцию в честь этого события.

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