Ижевск, , 20:03 — REGNUM С 11 июня в Удмуртии открываются учреждения дополнительного образования для взрослых. Об этом заявил глава Удмуртии Александр Бречалов в прямом эфире на своей странице в социальной сети.

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С указанной даты также в обычном режиме продолжат функционировать культовые учреждения — церкви, мечети.

«Я ещё раз хочу поблагодарить всех верующих. Мы с вами вынуждены были провести все большие праздники — пасха у православных и ураза-байрам у мусульман — в режиме ограничений… Я убежден, то, что вы выдержали эти ограничения, сохранило здоровье и жизни очень многим людям», — сказал Бречалов.

Пока смягчение ограничительных мер не касается Можги.

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Как сообщало ИА REGNUM, церкви в Удмуртии были закрыты 17 апреля. Мечети приостановили проведение коллективных молитв с 30 марта.

С 29 апреля храмы в республике открылись для посещений по одному.

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