Лондон, , 19:26 — REGNUM Количество жертв эпидемии коронавируса выросло в Британии за сутки ещё на 286 человек, дойдя до общего количества в 40 883 умерших, сообщает 9 июня минздрав страны.

По данным ведомства, за тот же период количество зараженных увеличилось на 1387, а их общее число составило 289 140.

Отмечено, что днём ранее в Британии за сутки умерли 55 человек, а заразились коронавирусом 1205.

По мнению британских властей, такой скачок вызван тем, что в выходные система учёта не работает в полной мере.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ВОЗ, во всем мире зарегистрировано почти семь млн случаев заражения коронавирусом, а умерли от последствий заражения более 400 тыс. человек.

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