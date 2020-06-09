Нагайбакский район, Челябинская область, , 19:16 — REGNUM В селе Фершампенуаз Нагайбакского района Челябинской области очистные сооружения не могут построить уже десять лет. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Глава региона Алексей Текслер возмутился затянувшихся строительством. Он отметил, что два года вообще ничего не происходило.

«Это не бардак, это не пойми что. Я не знаю, как вы людям в глаза смотрите, продолжая сливать канализацию в реку, при том, что 10 лет реализуется такой простой проект», — сказал чиновник руководству района.

Он добавил, что проект является муниципальным, деньги выделяла область. Текслер также объявил, что берёт ситуацию с очистными на личный контроль.