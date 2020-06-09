Москва, , 19:17 — REGNUM Противникам строительства Юго-Восточной хорды (ЮВХ) Москвы, дежурившим на месте строительства, выписали штрафы за неповиновение полиции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 июня сообщил один из оштрафованных граждан, общественник Дмитрий Сараев.

Речь идёт о событиях 19 марта, когда у платформы «Москворечье» вблизи могильника радиоактивных отходов дежуривших противников строительства ЮВХ вытеснили с места работ. Спустя почти три месяца участникам тех событий были выписаны штрафы по статье 19.3 часть 1 КоАП РФ («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции») в размере 1 тыс. рублей. Решение принял Нагатинский районный суд Москвы.

«Мы не согласны принципиально с тем, что изложил суд. Суд заявил, что мы не подчинились законным требованиям полиции и проникли на строительную площадку, мешали производству строительных работ. Хотя на тот момент нам никаких документов на проведение работ не предоставили. Во-вторых, не мы проникли на площадку, а забор вокруг нас поставили», — рассказал Сараев.

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