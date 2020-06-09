Санкт-Петербург, , 19:20 — REGNUM В Петербурге пытаются увеличить объемы тестирования на коронавирус. Об этом заявил 9 июня председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

Ранее в СМИ появлялись жалобы петербуржцев на то, что, вопреки заверениям чиновников, в поликлиниках отказываются брать у них тесты на коронавирус даже при наличии симптомов ОРВИ.

Комздрав также разработал «пять моделей обращения» с пациентом, которые далеко не во всех случаях предполагают тестирование на коронавирус. О том, что гражданам приходится ждать результатов теста по 14 дней, заявлял и омбудсмен Александр Шишлов, указывая, что это нарушает планы людей и попытки получить экстренную медпомощь в больнице по причинам, не связанным c COVID-19.

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Дмитрий Лисовец заявил в эфире телеканала «Санкт-Петербург», что если задержки и возникают, то только потому, что в России проводится очень большое количество тестов, что несравнимо с показателями любой другой страны.

«Иногда наша неспособность выполнить исследование одномоментно широкому кругу лиц связана только с тем, что мы пытаемся охватить наибольший круг этих самых лиц», — утверждает чиновник.

Он также заверил, что петербургским лабораториям хватает всех необходимых реагентов.

«Ни разу за всё время работы нашей с коронавирусом не случалось ситуаций, когда лаборатории находились бы в состоянии отсутствия каких-либо реактивов. Даже в период наибольшей загрузки наших лабораторий всегда существовал запас на 3−4 дня», — сказал Лисовец.

Глава комздрава Петербурга добавил, что сейчас в РФ зарегистрировано порядка 20 тест-систем для ПЦР-диагностики, но в реальности медики получают наборы только от пяти производителей.

Проблемы с тестированием на раннем этапе борьбы с коронавирусом были связаны с незнакомой методикой и ограниченным количеством лабораторий, которые могли выполнять эту работу. Кроме того, заметил Лисовец, тест-системы были очень затратны по времени. Сейчас же эти проблемы себя исчерпали, сказал чиновник.

«В настоящее время все наши лаборатории, которые функционируют в городе, используют уже модернизированные тест-системы, которые позволяют выполнять большее количество исследований за то же время. И, скажем так, есть другие проблемы, которые сейчас решаем, чтобы нарастить количество исследований в городе», — заявил Лисовец.

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