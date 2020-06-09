Симферополь, , 19:08 — REGNUM Власти Крыма решили с 15 июня отменить обязательную двухнедельную обсервацию для всех приезжающих из других регионов России .Об этом сегодня, 9 июня, написал на своей странице в сети микроблогов Twitter глава Крыма Сергей Аксенов.

«С 15 июня на территории Республики Крым полностью снимается режим самоизоляции для всех категорий граждан. Кроме того, также с 15 июня отменяется обязательная обсервация для приезжающих на территорию Республики Крым из других субъектов Российской Федерации», — пишет Аксенов.

Но при этом сохраняется обязательная обсервация тех, кто приехал из-за рубежа, в том числе с территории Украины.

Напомним, что в связи с пандемией коронавируса в Крыму была введена обязательная обсервация всех приезжающих на полуостров. Естественно, об отдыхе в таких условиях говорить не приходилось. Аксенов даже не исключал, что курортного сезона в Крыму в 2020 году в итоге не будет.

Однако с наступлением более теплого периода ситуация с коронавирусом начала улучшаться. Уже с 15 июня жителям Крыма разрешат отдыхать в санаториях полуострова.