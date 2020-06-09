Рим, , 19:05 — REGNUM

По данным на вечер вторника, 9 июня, в Италии умерли 34 043 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за сутки этот показатель увеличился на 79 (днём ранее — на 65), сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.

Выздоровели 168 646 человек, за день этот показатель увеличился на 2062 (днем ранее — на 747).

Число подтвержденных носителей увеличилось на 283 (днем ранее — на 280). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 235 561. В настоящее время заражены 32 872 человека — на 1858 меньше, чем днем ранее. Число заражённых снижается уже более месяца.