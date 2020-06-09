Москва, , 18:59 — REGNUM Актер Михаил Ефремов, ставший виновником смертельного ДТП в центре Москвы, официально задержан. Об этом 9 июня сообщила пресс-служба ГУ МВД России по столице.

Отмечается, что Ефремов был задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. В отношении актера возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).

Напомним, 8 июня Михаил Ефремов за рулём автомобиля на большой скорости выехал на встречную полосу на Смоленской площади. Он столкнулся фургоном, водитель которого в итоге скончался в больнице.

«Расследование продолжается», — говорится в сообщении.

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