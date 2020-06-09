Пекин, , 18:47 — REGNUM В новую стадию вступает постэпидемическая нормализация жизни в китайской столице. Как сообщили в городском Комитете образования, более 520 тыс. учеников первого, второго и третьего классов приступят к занятиям с 15 июня. Ученикам и учителям строго вменяется в обязанность во время уроков носить маски, сообщает 9 июня Синьхуа со ссылкой на заявление официального представителя ведомства Ли И.

В тот же самый день в пекинских школах начнется прием заявок на возобновление офлайн-курсов, а также коллективных школьных мероприятий.

К настоящему времени в Пекине уже вернулись за парты около 840 тыс. учеников более, чем 1,4 тыс. начальных и средних школ. Самые старшие уже занимаются с 27 апреля, а младшие классы средних школ приступили к занятиям с 1 июня. Планируется, что затянувшийся из-за пандемии семестр завершится к 10 июля, а со следующего дня школьников отпустят на летние каникулы.

Дальнейшее ослабление ограничений связано со снижением уровня эпидемической опасности в Пекине до третьего уровня в принятой ныне четырехуровневой системе.