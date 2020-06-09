Липецк, , 18:43 — REGNUM В Липецкой области три предприятия безвозмездно передали медицинским организациям региона оборудование для работы в условиях эпидемии коронавируса. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Более 100 холодильников для хранения медицинских препаратов и хранения крови получили больницы и госпитали от компании «Индезит Интернэшнл», которая является одним из крупнейших экспортёров региона. Общая стоимость поставки превысила 3,5 млн рублей.

АО «Энергия» подарило аппараты искусственной вентиляции лёгких и мониторы, которые подключаются к аппаратам ИВЛ, Елецкой городской больнице № 1 имени Н. А. Семашко и Елецкой районной больнице. Общая сумма поставки превысила два миллиона рублей.

Резидент ОЭЗ «Липецк», компания «Бекарт» для Грязинской центральной районной больницы и для поликлиники посёлка Матырский купила и установила защитные экраны в зонах максимального контакта посетителей с медицинским персоналом. Также компания передала в медучреждения санитайзеры, изготовленные в собственной лаборатории, и несколько тысяч многоразовых масок.

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