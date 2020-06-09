Калининград, , 18:42 — REGNUM В рамках нацпроекта «Здравоохранения» в Калининградской области открыто два новых фельдшерско-акушерских пункта, сообщила сегодня, 9 июня, пресс-служба регионального правительства.

Медучреждения открыли в поселке Глушково Черняховского городского округа и Больших Горках под Гвардейском. На 8,7 млн рублей, которые были выделены на проект, оборудовали не только сами модульные здания, но и приобрели оборудование, медицинские изделия, мебель, расходные материалы.

В этом году планируется возведение ещё восьми аналогичных комплексов в разный районах области.