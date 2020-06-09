Москва, , 18:42 — REGNUM Рост преступности среди мигрантов, потерявших работу, но вынужденно оставшихся в России из-за пандемии коронавируса и связанного с ней кризиса не исключил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Об этом он заявил 9 июня в ходе онлайн-совещания по проекту концепции общественной безопасности в РФ до 2030 года.

По данным, которые привёл Медведев, в текущем году мигрантами в России было совершено около 15 тыс. преступлений. Это меньше, чем за такой же период прошлого года, но при этом Медведев отметил, что многие из мигрантов лишились заработка из-за кризиса, связанного с угрозой эпидемии коронавируса.

Медведев пояснил, что мигранты, приехавшие на заработки в Россию, не могут вернуться на родину в связи с ограничениями, установленными в странах в связи с пандемией COVID-19. В связи с этим может значительно обостриться криминогенная обстановка, причём на длительный срок, в случае, если произойдёт обострение эпидемиологической ситуации и пойдёт новая волна эпидемии, а с нею вернутся и возможные ограничения.

Зампред Совбеза РФ подчеркнул, что все эти факторы следует учитывать при подготовке проекта концепции общественной безопасности в России.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в период пандемии коронавируса властям в России удалось избежать паники и ухудшения криминогенной обстановки.

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