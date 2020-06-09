Лондон, , 18:32 — REGNUM Глава муниципалитета Лондона Садик Хан объявил о намерении создать специальную комиссию для оценки памятников и названий улиц города с целью выявить их связь с рабовладельцами разных эпох.

Об этом он заявил 9 июня в беседе с телеканалом Sky News.

По его словам, акции под лозунгом Black Lives Matter привлекли внимание городских властей к тому, что многие памятники и исторические объекты в Лондоне связаны с викторианской эпохой, когда процветали колониализм и работорговля.

«Нам не следует увековечивать память людей, которые были рабовладельцами», — сказал Садик Хан.

Кроме того, он предложил создать новые памятники, в том числе национальный музей рабства, мемориал мигрантам, участвовавшим в послевоенном восстановлении Лондона, и памятник англо-сикхским войнам.

Как сообщало ИА REGNUM, в Британии чернокожие жители страны присоединились к массовым акциям протеста и беспорядкам, сотрясающим почти все регионы США.

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