Аргаяш, Челябинская область, , 18:31 — REGNUM В Аргаяшском сельском поселении Челябинской области чиновники не принимали должных мер к переселению граждан из аварийного жилья. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

В частности, речь идёт об одном из многоквартирных домов. Итогом прокурорской проверки стало обращение надзорного ведомства в суд. Прокуратура потребовала от руководства территории предоставить людям благоустроенное жильё в селе Аргаяш.

Иск уже рассмотрел районный суд. Требования полностью удовлетворены.