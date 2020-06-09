Вашингтон, , 23:34 — REGNUM Администрация Дональда Трампа, как сообщает ВВС, планирует вывести 9500 американских военнослужащих из Германии к сентябрю. Вывод войск означал бы сокращение более чем на 25% общей численности примерно 35 000 американских военнослужащих, базирующихся в Германии, где США имели военное присутствие с момента окончания Второй мировой войны.

Исследовательские центры Pew Research Center и Körber-Stiftung несколько лет подряд проводили параллельные исследования в США и Германии, чтобы узнать больше о том, как американцы и немцы воспринимают отношения между своими странами. Запланированное сокращение американских войск в Германии — ключевом союзнике НАТО — заставило некоторых наблюдателей насторожиться, что этот шаг может расширить возможности России. Еще в 2019 году американцы и немцы заметно разошлись во мнениях относительно того, что должно произойти в случае серьезного военного конфликта между Россией и соседней страной, входящей в НАТО. Шесть из десяти американцев заявили, что такая конфронтация должна привести к тому, что США будут использовать военную силу для защиты члена НАТО, в то время как шесть из десяти немцев заявили, что Германия не должна использовать военную силу для защиты члена НАТО в такой ситуации.

Большинство немцев ожидают, что США ответят военным образом в случае серьезного военного конфликта между Россией и союзником по НАТО, хотя только 34% считают, что их собственная страна должна вмешаться. В опросе 2019 года 63% немцев заявили, что США применят военную силу, если Россия вступит в серьезный конфликт с одной из соседних стран, которая является членом НАТО.