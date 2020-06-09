Владимир, , 18:14 — REGNUM Во Владимире суд рассмотрит уголовное дело в отношении 34-летнего мужчины, обвиняемого в покушении на изнасилование. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

В мае 2019 года мужчина приехал во Владимир из другого региона и устроился разнорабочим в коммерческую фирму. 13 августа 2019 года его пригласили посетить бесплатные консультацию и косметические процедуры в медицинском центре. Мужчина согласился записаться на процедуры и пришёл в назначенное время. Во время проведения процедуры мужчина он напал на 28-летнюю сотрудницу и попытался её изнасиловать. Его остановили сотрудники центра, они же передали злоумышленника полиции. На крики о помощи женщины в кабинет прибежали ее коллеги, пресекли противоправное поведение клиента и удерживали до приезда правоохранительных органов.

У пострадавшей были зафиксированы телесные повреждения в виде ссадин и синяков. Обвиняемого заключили под стражу, он сразу же признал вину, дело рассматривалось в особом порядке.