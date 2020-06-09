Кишинёв, , 18:13 — REGNUM Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдавии за последние сутки увеличилось на 218, достигнув отметки 10 025, сообщает 9 июня пресс-служба министерства здравоохранения страны.

По данным ведомства, за тот же период скончались от COVID-19 12 человек, а всего жертвами эпидемии стали 365 жителей Молдавии.

«Еще 218 случаев инфицирования новым коронавирусом были зарегистрированы сегодня в Молдавии, общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 10 025. Всего 5797 человек были вылечены, а 365 скончались из-за COVID-19», — указано в сообщении, опубликованном на официальном сайте минздрава Молдавии.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным ВОЗ, во всем мире зарегистрировано почти семь млн случаев заражения коронавирусом, свыше 400 тыс. человек в разных странах умерли от COVID-19.

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