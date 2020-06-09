Еманжелинск, Челябинская область, , 18:06 — REGNUM В Еманжелинске Челябинской области под суд отдан бывший главный врач местной больницы. По делу утверждено обвинительное заключение, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Медика обвиняют в растрате денежных средств больницы. Следователи считают, что в период с 1 апреля 2015-го по 6 декабря 2016 года врач оплачивал из средств учреждения административные штрафы на должностных лиц.

Общая сумма ущерба оставила 220 тыс. рублей. Из них 34 тыс. гражданин вернул добровольно. Прокуратура подала иск о взыскании остальной суммы. Для обеспечения иска арестован автомобиль медика.