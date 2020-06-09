Иерусалим, , 18:40 — REGNUM Опрос, проведенный в эфире популярной израильской радиостанции 103FM, показал удивительно низкую поддержку плана аннексии Иудеи и Самарии по американскому сценарию.

Всего лишь 27% слушателей согласились с тем утверждением, что израильский суверенитет над Иудеей и Самарией должен быть применен. Но даже эти, согласившиеся, выразили нежелание, чтобы суверенитет применялся так, как это прописано в исходном американском сценарии, получившем название «сделки века».

Около 9% не поддерживают столь масштабную аннексию, рекомендуя ограничится долиной реки Иордан. Безоговорочно поддержали «сделку века» лишь 15% ответивших на опрос. И даже если выделить среди респондентов тех, кто поддерживает израильских «правых», то и тогда процент одобрения «сделки века» составит лишь 25%.