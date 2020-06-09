Бишкек, , 17:58 — REGNUM В Киргизии за сутки выявили 23 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, в том числе три среди медицинских работников. Об этом сегодня, 9 июня, на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

Всего в республике заражение коронавирусом диагностировали у 2 055 местных жителей, среди которых 403 медика.

За сутки зафиксирована еще одна смерть от осложнений, спровоцированных коронавирусной инфекцией. Всего от COVID-19 в Киргизии умерло 24 человека, в том числе два врача.

За сутки из стационаров выписано 38 человек, у которых ранее был выявлен коронавирус. Среди них 11 медиков.

Всего в связи с выздоровлением выписано 1483 пациента, переболевших COVID-19, в том числе 293 медицинских работника.