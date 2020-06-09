Москва, , 17:47 — REGNUM Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предупредил о риске роста преступности среди мигрантов, которые потеряли работу в период пандемии и при этом остались в России. Об этом Медведев заявил сегодня, 9 июня, на онлайн-совещании по проекту концепции общественной безопасности в Российской Федерации до 2030 года.

Напомним, что в период пандемии многие предприятия были вынуждены прекратить свою работу, что привело к росту уровня безработицы. Наиболее уязвимыми оказались трудовые мигранты.

Однако сейчас экономика постепенно восстанавливается.