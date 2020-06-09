Тегеран, , 17:47 — REGNUM Компенсации семьям погибших украинских граждан в авиакатастрофе 8 января 2020 г. под Тегераном готов выплатить Иран, сообщает 9 июня иранский МИД.

Соответствующее заявление сделал заместитель иранского министра иностранных дел Мохсен Бахарванд в ходе встречи с украинским послом в Иране Сергеем Бурдиляком.

Бахарванд заверил Бурдиляка, что переговоры о выплате компенсаций семьям погибших, а также о бортовых самописцах Тегеран готов провести в любое время.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, расследование крушения Boeing 737 под Тегераном, в результате которого погибли 176 человек, продолжается. Вопрос передачи чёрных ящиков Украине пока не решён.

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