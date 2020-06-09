Екатеринбург, , 17:59 — REGNUM В Свердловской области дозволят открыться общепиту и фитнес-центрам, если в регионе продолжится тенденция на снижение заболеваемости COVID-19. Об этом сообщил глава области Евгений Куйвашев в Instagram.

По словам чиновника, именно количество выявляемых случаев COVID-19 остается определяющим для решения о снятии запретов на работу.

«Я уже дал поручения профильным министрам проконтролировать подготовку к возобновлению работы с учетом санитарных правил», — написал Куйвашев.

Глава региона добавил, что бизнесмены уже готовятся к открытию, покупая средства индивидуальной защиты и устанавливая правила безопасной работы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области уже разрешили работу магазинам площадью до 400 кв. м. с отдельным входом.