Скопье, , 01:11 — REGNUM Государственный департамент США 9 июня выделил Северной Македонии 450 тысяч долларов дополнительной помощи на борьбу с эпидемией COVID-19.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, средства были отправлены по линии Агентства по международному развитию USAID.

При сотрудничестве с детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) средства будут распределены USAID по следующим направлениям: лечение уже выявленных случаев, предотвращение распространения инфекции в медицинских учреждениях, координация во время кризиса, участие общества в разрешении кризисов.

Весной США уже выделили Северной Македонии 1,2 миллиона долларов на борьбу с коронавирусом.

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