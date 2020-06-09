Гатчина, Ленинградская область, , 17:41 — REGNUM В Ленинградской области бывшую главу администрации Пудомягского сельского поселения Гатчинского муниципального района заподозрили в злоупотреблении должностными полномочиями и причинении ущерба на сумму свыше 4,8 млн рублей. Об этом 9 июня сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Ленинградской области.

Следственным отделом по городу Гатчина в отношении экс-чиновницы возбуждено уголовное дело по статье о злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, подозреваемая, достоверно зная, что работы по проектированию объектов инженерной и транспортной инфраструктуры не выполнены, из корыстных побуждений подписала акты приемки выполненных работ.

«Своими незаконными действиями она причинила МО «Пудомягское сельское поселение» Гатчинского район ущерб на сумму свыше 4,8 млн рублей», — отметили в ведомстве.

В ходе обыска у подозреваемой изъяты денежные средства на сумму выше шести миллионов рублей и ряд документов, касающихся ее служебной деятельности.

В настоящее время экс-глава администрации задержана органами следствия, решается вопрос об избрании ей меры пресечения. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших совершению преступления.

«Следствием принимаются меры, направленные на возмещение ущерба», — подытожили в пресс-службе.

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