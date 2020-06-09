Орел, , 17:24 — REGNUM В Орловской области прокуратура начала проверку после сообщений СМИ о нарушении прав детей из многодетной семьи со стороны их отца, сообщила ИА REGNUM 9 июня старший помощник прокурора области Татьяна Цуканова. В частности, сообщалось, что трое детей живут не в семье, а у родственников, без оформления опекунства. Мать лишена родительских прав, отец, имеющий судимость, воспитанием и содержанием детей не занимался. При этом родительских прав он не лишён.

«Трое несовершеннолетних детей из многодетной семьи проживали в ненадлежащих условиях, отцом семейства обязанности по воспитанию и содержанию детей длительное время не исполнялись. В течение 2019 года он пять раз привлекался к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ. При этом органом опеки Мценска своевременные меры к защите прав несовершеннолетних не приняты. Несмотря на наличие оснований для лишения родительских прав отца, органом опеки поставлен вопрос только об их ограничении», — уточнила представитель прокуратуры.

По мнению прокуратуры, отсутствие контроля за семьёй повлекло нарушение прав детей. Прокуратура направила в следственные органы материалы проверки для решения уголовного дела по статье о халатности, СУ СКР возбудило уголовное дело.

Также прокуратура направила представление в адрес первого заместителя председателя правительства Орловской области Валентины Нордстрем и в адрес главы администрации Мценска.