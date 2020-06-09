Красногорск, , 17:16 — REGNUM В подмосковном горокруге Сергиев-Посад откроют производство колбас по итальянской технологии. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки.

Министерство заключило соглашение о предоставлении земельного участка с ООО «Бонжорно Групп» без проведения торгов. Земля выделена под строительство цеха для производства 2,5 т колбасных изделий в год.

Как пояснила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Натальи Егоровой, главное условие выделения участка без проведения торгов — реализация масштабного проекта на территории региона и создание дополнительных рабочих мест. Инвестор планирует вложить в проект свыше 102 млн рублей. Старт производства намечен на 2021 год.

«Мы помогли инвестору подготовить все необходимые документы для прохождения данной процедуры», — заявила Егорова.