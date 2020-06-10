Стокгольм, , 08:10 — REGNUM По состоянию на 9 июня количество летальных случаев с COVID-19 составляет 4717. Еще 23 пациента погибли за последние 24 часа. В то же время растет количество новых выявленных инфицированных. В ходе очередной ежедневной пресс-конференции государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл был вынужден признать, что замедления темпов пандемии в стране не наблюдается. Об этом 9 июня сообщила шведская газета Fria Tider.

В настоящее время на территории Швеции выявлены 45 924 случая инфицирования коронавирусом, из которых 791 случай был добавлен в статистику за последние сутки. Стоит также отметить, что при этом растут и объемы проводимых тестов. Так, в течение прошлой недели, согласно данным Агентства общественного здравоохранения Швеции, было проведено 49 200 тестов на обнаружение вируса. Эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл отметил данный факт как одно из возможных объяснений того, что распространение инфекции в стране по-прежнему не идет на спад.

«К сожалению, похоже, что замедления не наблюдается. Но сейчас резко увеличивается и количество проводимых тестов в неделю. На прошлой неделе мы приблизились к показателю в 50 000 тестов. Это увеличение связано с расширением тестирования в секторе первичной медицинской помощи. Это дает надежду на то, что мы сможем снизить плато еще чуть дальше», — прокомментировал Тегнелл.