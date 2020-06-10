Стокгольм, , 08:01 — REGNUM На этой неделе миллионы шведов получат долгожданную прибавку в кошелек, а именно — пособие в связи с пандемией коронавирусной инфекцией. Так, шведское правительство намерено увеличить потребительский спрос своего населения. Об этом 9 июня сообщила шведская газета Aftonbladet.

Пандемия нанесла серьезный ущерб по экономике домохозйств, и многие люди стали более жесткими в финансовом отношении, пытаясь урезать свои расходы на фоне падающих доходов. Последние данные Государственной службы занятости Швеции показали, что половина всех работников, которые получили в марте уведомления о своем увольнении, уже потеряли свою работу.

По этой причине правительство Швеции намерено финансово поддержать своих граждан. Шведские экономисты даже называют такую практику выплаты пособий «возвратом налогов». Прежде всего, имеется в виду, что ранее граждане заплатили различные налоги в пользу государства, а теперь они получат эти деньги обратно.

«Это означает, что такой возврат налогов необходим больше, чем когда-либо», — прокомментировал, частный экономист Icabanken Магнус Хельмер.