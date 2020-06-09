Симферополь, , 17:07 — REGNUM Несмотря на снятие ограничений по борьбе с коронавирусной инфекцией в Крыму предприятия санаторно-курортной сферы республики и впредь будут обязаны выполнять требования Роспотребнадзора по соблюдению мер эпидемиологической безопасности. Об этом 9 июня на своей странице в Facebook написал глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Хочу обратить внимание граждан и руководителей объектов курортной сферы, несмотря на послабления, все объекты размещения республики обязаны выполнять строгие требования Роспотребнадзора по соблюдению мер безопасности в период эпидемии», — отметил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, с 15 июня в Крыму отменяют обязательную обсервацию для российских граждан, сохранив её для приезжающих из-за рубежа граждан. Помимо этого, в республике возобновляют работу гостевые дома, санатории и отели для приёма крымчан и севастопольцев. С 1 июля граждане РФ смогут приезжать в Крым на отдых в рамках межсубъектового туризма.

Читайте ранее в этом сюжете: Российских туристов будут свободно пускать в Крым с 1 июля