Брянск, 9 июня 2020, 17:05 — REGNUM Водителя службы «Яндекс.Такси» отстранили от работы за отказ вести иностранного темнокожего студента в Брянске. Мужчина завил, что является расистом.
Таксист отказался везти гражданина Республики Конго из-за того, что тот ему «не понравился». Он также ответил утвердительно на вопрос молодого человека: «Вы расист?» В компании «Яндекс.Такси», чьи заказы обслуживал водитель, отстранили его от работы.
Пассажиром оказался студент экономического факультета Брянского государственного университета.