Брянск, , 17:05 — REGNUM Водителя службы «Яндекс.Такси» отстранили от работы за отказ вести иностранного темнокожего студента в Брянске. Мужчина завил, что является расистом.

Таксист отказался везти гражданина Республики Конго из-за того, что тот ему «не понравился». Он также ответил утвердительно на вопрос молодого человека: «Вы расист?» В компании «Яндекс.Такси», чьи заказы обслуживал водитель, отстранили его от работы.

«Мы связались с Роем (студентом), выяснили подробности происшествия, принесли свои извинения. Водитель больше не может выполнять заказы нашего сервиса», — сказали в пресс-службе компании ТАСС

Пассажиром оказался студент экономического факультета Брянского государственного университета.