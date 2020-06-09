Рига, , 16:41 — REGNUM За прошедшие сутки число выявленных случаев заражения коронавирусом в Латвии увеличилось на один. Об этом 9 июня пишет портал Lsm. lv со ссылкой на данные Центра по контролю и профилактике за инфекционными заболеваниями (SPKC).

По последним данным, в течение 24 часов медики провели 1730 тестов, общее количество обследованных превысило 120 050. Двое пациентов с COVID-19 за истекшие 24 часа с осложнениями были госпитализированы в стационар. Всего в стране от COVID-19 скончались 26 человек.

Отмечается, что число выявленных заразившихся в Латвии достигло 1089.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии коронавируса был введен режим чрезвычайной ситуации. 7 мая режим ЧС в стране был продлён до 9 июня с рядом смягчений.