Москва, , 16:45 — REGNUM В Терлецком лесопарке на востоке Москвы был обнаружен выводок краснокнижной птицы гоголь. Об этом 9 июня сообщила пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы.

«По информации специалистов ГПБУ «Мосприрода», в Москве гоголь гнездится довольно редко. Эта птица занесена в Красную книгу Москвы и является видом первой категории редкости», — уточнили в пресс-службе.

В департаменте также отметили, что гоголь, в отличие от многих уток, гнездится в дуплах деревьев. В Терлецком лесопарке они живут уже несколько лет. В 2018 году проходила акция «Недвижимость для гоголя», в рамках которой москвичи изготовили для птиц несколько десятков «гоголятников» — искусственных гнездовий для этих птиц.