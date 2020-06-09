Москва, , 16:34 — REGNUM Госдума не вмешивается в расследование ДТП с участием актера Михаила Ефремова, а поставила на контроль. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 июня, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету Госдумы по безопасности взять на контроль резонансное «пьяное» ДТП с участием актера Михаила Ефремов. В ходе дискуссии депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Иванов обратил внимание на то, что в соответствии с законом о статусе депутата парламентариям «запрещено вмешиваться в деятельность органов следствия и суда, мы можем только в прокуратуру обращаться».

Госдума поставила вопрос на контроль, отреагировал Володин.

«Мы не вмешиваемся, а мы вопрос поставили на контроль. Мы будем изучать эту ситуацию, если увидим, что идет давление, вот тогда мы обратимся в прокуратуру и не только в прокуратуру», — заявил он.

«Но ситуация сложилась таким образом, что погиб человек, единственный кормилец, приехавший из региона на заработки в Москву, а человек, который виновен в этом, был пьян», — констатировал Володин.

Он напомнил, что по инициативе депутатов Госдумы ужесточена ответственность за нахождение за рулем в нетрезвом виде, ответственность выросла в разы в том случае, если по вине пьяного водителя погиб человек или погибли люди.

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Актер Михаил Ефремов 8 июня вечером на Садовом кольце в Москве за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada. Водитель фургона впоследствии умер в больнице.

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