Екатеринбург, , 16:34 — REGNUM В Свердловской области усилят охват жителей КТ-диагностикой. Об этом заявил губернатор Евгений Куйвашев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе региона.

По словам главы региона, охват нужно расширить не только в областном центре, но и на других территориях.

В штабе уточнили, что в Екатеринбурге сформированы три центра компьютерной томографии на базе медучреждений города. Томография помогает выявлять COVID-19.

«Опыт и компетенции у нас для этого уже наработаны», — заявил Куйвашев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 7910 случаев заражения коронавирусом.