Сыктывкар, , 16:23 — REGNUM За сутки в Коми COVID-19 подтвердили у 26 человек. Один пациент скончался. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

По данным штаба, с начала эпидемии общее число зараженных выросло до 1626, из них 911 человек выздоровели, 27 — скончались.

Отметим, что сегодня Коми находится на 63 месте среди регионов России по количеству выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

911 (+21) человек выздоровели. Официально подтверждено 27 (+1) случаев летального исхода у пациентов с коронавирусом.

За последние сутки сняты с медицинского учёта по завершении обследований и двухнедельного карантинного срока 53 человека. В отношении них подозрения на коронавирус не подтвердились.