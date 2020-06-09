Саранск, , 16:18 — REGNUM В Мордовии, по данным регионального оперативного штаба, полностью выздоровели 1192 человека. Таким образом, доля выздоровевших среди общего числа носителей коронавируса в республике выздоровело 51,9%.

В стационарах республики лечение получают 1773 человека, включая пациентов с внебольничной пневмонией. В реанимационных отделениях находятся 103 жителя республики, из них 29 — на аппаратах ИВЛ (искусственной вентиляции легких), в том числе шестеро с подтвержденным заражением коронавирусом.

Амбулаторно медики наблюдают за состоянием 839 граждан, 24 человека наблюдаются в обсервационных отделениях.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мордовии по состоянию на 9 июня выявили 66 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в республике подтверждено с момента начала наблюдений 2296 случаев заражения SARS-CoV-2.