Москва, 9 июня 2020, 16:10 — REGNUM Информация о вероятном значительном подорожании летнего отдыха в 2020 году, появившаяся в СМИ, не соответствуют действительности. Об этом заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, комментируя опубликованные в прессе сообщения.
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Она подчеркнула, что АТОР такой информации не давала.
Она подчеркнула, что в 2020 году повышения цен на российский туристический продукт вообще не ожидается.
Напомним, ранее газета «Известия» со ссылкой на вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александра Курносова сообщила, что в России может значительно подорожать отдых. По словам Курносова, цены на размещение в гостиницах и санаториях могут вырасти на 20−30%.