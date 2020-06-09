Москва, , 16:10 — REGNUM Информация о вероятном значительном подорожании летнего отдыха в 2020 году, появившаяся в СМИ, не соответствуют действительности. Об этом заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, комментируя опубликованные в прессе сообщения.

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Она подчеркнула, что АТОР такой информации не давала.

«Я официально заявляю, что АТОР не делала заявлений о 30-процентном повышении цен на отдых в России. Это просто фейковая информация», — прокомментировала РИА Новости Ломидзе.

Она подчеркнула, что в 2020 году повышения цен на российский туристический продукт вообще не ожидается.

«Мы постоянно говорим о том, что цены на отдых останутся на уровне 2019 года, а может быть, даже снизятся. Повышения цен точно не будет. Это очевидно», — отметила исполнительный директор ассоциации.

Напомним, ранее газета «Известия» со ссылкой на вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александра Курносова сообщила, что в России может значительно подорожать отдых. По словам Курносова, цены на размещение в гостиницах и санаториях могут вырасти на 20−30%.