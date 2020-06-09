Скопье, , 18:34 — REGNUM В министерстве здравоохранения Северной Македонии 9 июня сообщили о том, что за последние сутки в результате обследования 987 человек было выявлено 87 новых случаев заражения коронавирусом. При этом лишь пять человек были признаны излечившимися.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, с начала эпидемии в стране было выявлено 3239 случая заражения, 157 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19, трое из них — сегодня. 1658 пациентов уже излечились.

Эпидемия выходит из-под контроля, власти страны повторно вводят ограничительные меры. В 40% случаев неизвестно, кто передал заразившемуся вирус. При этом часть населения не верит в существование вируса, а треть считает, что коронавирус был создан искусственно.

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