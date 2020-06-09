Санкт-Петербург, , 16:21 — REGNUM С 30 марта по 9 июня в Центр занятости населения Петербурга обратилось почти 89 тыс. человек. Об этом сообщил глава городского комитета по труду и занятости населения Дмитрий Чернейко, передает корреспондент ИА REGNUM.

За пособием, как правило, в Северной столице до коронавируса обращалось от 2,3 до 3 тыс. человек в неделю. Всплеск наступил в начале второго квартала: на второй неделе апреля в центр обратилось более 9 тыс. человек, на третьей — более 19 тыс. граждан. На первой неделе мая — более 8 тыс. человек, на третьей неделе мая — более 11 тыс. человек.

Чернейко полагает, что это результат федеральных обещаний по выплатам пособий в размере 1 МРОТ. Чиновник напомнил, что ранее пособие по безработице для большинства граждан составляло всего 1,5 тыс. рублей, а несколько лет назад ‑ и вовсе 850 рублей в месяц. В итоге до коронавирусной пандемии в России было официально зарегистрировано порядка 650 тыс. безработных.

«При таких условиях жаждущих встать на учет за 1,5 тысячи мало», — сказал Чернейко. Отвечать на вопросы о собственном безработном статусе тоже хотел далеко не каждый. В результате «общая безработица в России была одной из самых низких в мире — меньше 5%». «Но была очень искажена инфраструктура рынка труда», — убежден чиновник.

Теперь же количество людей, которых признают безработными, в Петербурге радикально выросло — с примерно 700 человек в неделю до коронавирусной пандемии до 5−10 тыс. человек.

«Мы наконец начали проявлять реальную картину на рынке труда», — считает Чернейко. «Эти цифры — просто проявление того, что было до кризиса», — добавил он.

Сейчас на одну вакансию в Петербурге приходится 3 человека. Наиболее пострадали работники в отраслях туризма и общепита, торговле и маркетинге, учете и финансах, транспорте и логистике, а также административный персонал.

По итогам кризиса, считают в Смольном, работы в Петербурге могут лишиться работы в общей сложности 144 тыс. человек, или 4,5% занятых.

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