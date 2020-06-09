Париж, , 16:04 — REGNUM Стена мира, созданная художницей Кларой Альтер, возведенная около Марсового поля в Париже, будет перенесена, после долгих споров, передает BFM TV.

Известно, что деконструкция Стены мира фактически началась 25 мая 2020 года. Работа, созданная в 2000 году, будет перенесена на новое место в ближайшие месяцы. В настоящее время изучается несколько мест.

Стена мира изначально была установлена на четыре месяца. Работа также была в центре судебного разбирательства. Мэр 7-го округа Рашида Дати объявила установку незаконной.

Напомним, Стена мира представляет собой арт-объект, созданный из металлического каркаса с стеклянными и деревянными конструкциями. На больших стеклянных панелях написано слово «мир» на 49 языках.

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