Уфа, , 16:03 — REGNUM Глава Башкирии Радий Хабиров 9 июня в ходе онлайн-встречи с ветеранами попросил граждан пожилого возраста беречь себя и избегать массового скопления людей.

По его словам, в Башкирии выявили коронавирус у более 300 граждан старше 75 лет. Все они тяжело переносят CОVID-19. А всего к аппаратам ИВЛ подключены 44 жителя республики и по большей части это пожилые люди. В течение двух-трех недель фиксируется увеличение количества инфицированных этим вирусом граждан старше 65 лет.

Хабиров подчеркнул, что эта ситуация очень его тревожит и попросил пенсионеров еще немного потерпеть (две-три недели), поскольку скорее всего заболеваемость в скором времени пойдет на спад.

Глава республики обратился к людям старшего поколения с просьбой как можно меньше ездить на общественном транспорте, и избегать места с большим скоплением людей.

Он также отметил, что волонтеры продолжают помогать нуждающимся в помощи гражданам и сворачивать эту помощь никто не собирается. В случае такой необходимости правительство может помочь продуктовыми пайками. В Башкирии уже раздали свыше 110 тысяч таких продуктовых пакетов.

Хабиров особо подчеркнул, что можно всем помочь, но уберечь себя сможет только сам пожилой человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии выявили 4113 фактов заражения коронавирусом. При этом 2590 человек справились с этой инфекцией.

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