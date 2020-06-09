Санкт-Петербург, , 16:13 — REGNUM Власти Санкт-Петербурга 9 июня официально подтвердили смерть еще 41 жителя от последствий коронавирусной инфекции, в том числе 18 мужчин и 23 женщин. Об этом сообщили в комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга.

41 смертельный случай COVID-19 зарегистрирован на основе медицинских свидетельств о смерти. Больные скончались в конце мая — начале июня 2020 года.

Среди них — 18 мужчин в возрасте от 36 до 93 лет и 23 женщины в возрасте от 38 до 93 лет.

«Скончавшиеся страдали различными хроническими болезнями, среди которых — атеросклероз, кардиосклероз, сахарный диабет, онкологическое заболевание», — отметили в комздраве.

Отметим, на сегодняшний день в городе на Неве с начала пандемии заразились 19 153 человека, 433 из них умерли от COVID-19. Выздоровело 8101 человек.

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